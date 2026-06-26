Інтерфакс-Україна
Події
08:37 26.06.2026

Четвертий за величиною НПЗ Росії компанії "Лукойл" зупинив роботу після атаки українського дрона – ЗМІ

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Четвертий за величиною НПЗ Росії компанії "Лукойл" зупинив роботу після атаки українського дрона – ЗМІ

Нафтопереробний завод NORSI компанії Lukoil, який є четвертим за величиною в Росії та другим за обсягами виробництва бензину, зупинив роботу після атаки українського безпілотника, внаслідок якої було пошкоджено установку первинної переробки нафти CDU-5, повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти CDU-5 потужністю 12 тис. метричних тонн на добу, що становить близько чверті загальної виробничої потужності підприємства. Водночас вони зазначають, що найближчим часом завод може використати інші установки для відновлення роботи.

"Нафтопереробний завод розташований поблизу Кстова в Нижньогородській області, приблизно за 450 км на схід від Москви. Підприємство може переробляти близько 15 млн тонн сирої нафти на рік і виробляти близько 5 млн тонн бензину, понад 5 млн тонн дизельного пального, 2 млн тонн мазуту та близько 500 тис. тонн бітуму", – зазначають у повідомленні.

 

Теги: #робота #атака #рф #нпз

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