Інтерфакс-Україна
Події
08:25 26.06.2026

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 448 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 448 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, два танки, 68 артсистем, п'ять бронемашин, 1778 БПЛА, а також 448 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб, танків – 12 059 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од, артилерійських систем – 44 799 (+68) од, РСЗВ – 1 896 (+3) од, засоби ППО – 1 447 (+4) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од, крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 112 146 (+439) од, спеціальна техніка – 4 348 (+9) од", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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