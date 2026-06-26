Інтерфакс-Україна
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08:21 26.06.2026

Адвокати УПЦ (МП) подали позов щодо законності створення та діяльності Держетнополітики

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Адвокати УПЦ (МП) подали позов щодо законності створення та діяльності Держетнополітики

Адвокатами Київської митрополії Української православної церкви подано до Київського окружного адміністративного суду позов до Кабінету міністрів України щодо законності створення та діяльності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), повідомив адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман.

"У позові оскаржуються урядові постанови, якими було створено ДЕСС та надано їй повноваження щодо формування і реалізації державної політики у сфері релігії. На думку позивача, Кабінет міністрів України наділив ДЕСС повноваженнями, які відповідно до закону "Про центральні органи виконавчої влади" можуть належати виключно міністерствам. Таким чином, уряд фактично змінив встановлену законом систему розподілу повноважень між органами виконавчої влади, що, на переконання позивача, суперечить Конституції та законам України", – написав Чекман в телеграм-каналі

За його словами, необхідність звернення до суду зумовлена тим, що саме ДЕСС ухвалила низку рішень щодо Київської митрополії УПЦ, провела дослідження щодо її афілійованості, видала відповідні приписи та накази, а також звернулася до суду з позовом про припинення УПЦ (МП).

У зв'язку з цим, адвокати просять суд визнати протиправними та нечинними постанови уряду, на підставі яких була створена та функціонує ДЕСС, а також зобов'язати ліквідувати цей орган як незаконно створений.

 

Теги: #позов #держетнополітики #упц

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