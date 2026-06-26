Інтерфакс-Україна
Події
08:17 26.06.2026

У Києві рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок вечірнього російського обстрілу – ДСНС

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У Києві рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок вечірнього російського обстрілу – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Дарницькому районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, що виникла ввечері четверга внаслідок російської атаки, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу сталося займання складських приміщень. Також за іншою адресою було зафіксовано падіння уламків на відкриту територію без негативних наслідків.

"До гасіння залучалося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки", – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше міський голова столиці Віталій Кличко інформував, що в результаті ворожої атаки на Київ постраждало двоє людей.

 

Теги: #київ #пожежа #ліквідація

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