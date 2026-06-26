Інтерфакс-Україна
Події
07:57 26.06.2026

На URC 2026 підписано грант у 500 тис. євро на реконструкцію водопровідної мережі в Хмельницькій області

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На URC 2026 підписано грант у 500 тис. євро на реконструкцію водопровідної мережі в Хмельницькій області
Фото: https://t.me/khmelnytskaODA

За підсумками Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську підписано грантову угоду на 500 тис. євро, яка передбачає реконструкцію водопровідної мережі в селі Новоставці Теофіпольської громади Хмельницької області, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні в межах Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську відбулася важлива для Хмельниччини подія – церемонія підписання грантової угоди, яка відкриває новий етап у реалізації інфраструктурних проєктів в області", – зазначив він.

Загальний бюджет проєкту становить 600 тис. євро, з яких 500 тис. євро – грантові кошти.

За словами очільника ОВА, угоду підписано між Центром розвитку та міжнародного співробітництва Республіки Словенія та Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області. Документ передбачає реалізацію проєкту "Реконструкція водопровідної мережі в селі Новоставці Теофіпольської територіальної громади".

Проєкт спрямований на забезпечення мешканців громади якісною та безпечною питною водою. Він передбачає модернізацію системи водопостачання, оновлення зношених мереж і свердловин, зниження аварійності та підвищення енергоефективності інфраструктури.

 

Теги: #хмельницька #фінансування #водопровід

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