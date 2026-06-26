Інтерфакс-Україна
Події
07:26 26.06.2026

ДСНС: У Сумах ударний БпЛА влучив у покрівлю 9-поверхівки, евакуйовано близько 40 мешканців

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ДСНС: У Сумах ударний БпЛА влучив у покрівлю 9-поверхівки, евакуйовано близько 40 мешканців
Фото: https://www.facebook.com/

У Сумах ударний безпілотник влучив у покрівлю дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого було евакуйовано близько 40 мешканців, а осередки горіння на даху оперативно, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"У Сумах ворог атакував 9-поверховий житловий будинок Ударний безпілотник влучив у покрівлю багатоповерхівки. Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку", – йдеться в повідомленні, поширеному у соціальній мережі Facebook ранком п'ятниці.

За наявною інформацією відомства, осередки горіння, виявлені на покрівлі, рятувальники оперативно ліквідували.

 

Теги: #пожежа #будинок #евакуація #суми

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