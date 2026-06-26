Інтерфакс-Україна
Події
07:09 26.06.2026

В Одеській області через атаку РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру Вилківської громади, постраждала людина – РДА

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В Одеській області через атаку РФ пошкоджено енергетичну інфраструктуру Вилківської громади, постраждала людина – РДА
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

У ніч на п'ятницю унаслідок ворожої атаки на Вилківську міську територіальну громаду Одеської області було уражено об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, виникла пожежа, постраждала одна людина.

Як повідомляє оперативний штаб Ізмаїльської РДА, до ліквідації наслідків оперативно залучили підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На жаль, постраждала одна людина. Їй надано необхідну медичну допомогу. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади", – інформують у відомстві.

 

Теги: #постраждала #одеська_область #енергетика

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