Мінмолодьспорту оновило критерії отримання критичності для підприємства у сфері фізкультури і спорту

Міністерство молоді і спорту затвердило зміни в критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері фізичної культури і спорту.

Згідно з наказом №3799 від 22 червня, встановлено, що підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

Зокрема, міністерством внесено зміни в затвердженні критерії критичності від грудня 2024 року.

Встановлено, що оновленими критеріями є: організація або участь у чемпіонатах України, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік; забезпечення організації і проведення всеукраїнських заходів з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, військовослужбовців, а також функціонування баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки; належність до сфери управління Мінмолодьспорту або участь у реалізації основних завдань і функцій Мінмолодьспорту.

В той же час, із минулих критеріїв виключено: забезпечення проведення заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік; забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визнаних в Україні; здійснення заходів із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постановк про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.