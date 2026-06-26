26 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 червня відзначають День кримськотатарського прапора, Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Давида Солунського.

День 1582 Російська агресія - Day 1582 Russian aggression

День кримськотатарського прапора

Неофіційне свято, відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 р., символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Прапор кримських татар є національною символікою. Це полотно небесного (блакитного) кольору, у лівому верхньому куті із золотим знаком влади – тамгою. Колір позначає чисте небо, мир, а однотонне тло – єдність народу.

Кримськотатарський народ є найбільшим корінним народом Криму і Української держави загалом, оскільки сформувався на території, яка сьогодні перебуває у міжнародно визнаних кордонах України, і не має державності поза її межами.

День національного прапора кримських татар є важливим святом для цього народу. У цей день вони не тільки вшановують свою історію, але й нагадують світу про свою боротьбу за права, рівність та гідність. Цей день став символом не тільки пам'яті про минуле, а й надії на майбутнє.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 42 / 112.

Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб якось контролювати їх обіг налічує понад 100 років.

У лютому 1909 року Шанхайська опіумна комісія, участь у роботі якої взяли 13 країн, намагалася знайти шляхи обмеження ввезення наркотиків з азійських країн. І сьогодні, через майже століття, людство не набагато просунулося у вирішення проблеми.

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом на знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність та співробітництво з метою досягнення мети створення міжнародного суспільства, вільного від зловживання наркотиками.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 52 / 149.

У 1997 року за рекомендацією Економічної і Соціальної Ради, Асамблея проголосила 26 червня Міжнародним днем Організації Об’єднаних Націй у підтримку жертв катувань і тортур. Міжнародний день на підтримку жертв катувань відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/52/149 від 12 грудня 1997 року.

Цей день проводиться з метою викорінювання катувань і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, яка набула чинності 26 червня 1987 року.

Поняття тортури означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний біль або страждання, фізичне або моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа або у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати або примусити її або третю особу, або за будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого характеру.

Кожна держава-сторона вживає ефективних законодавчих, адміністративних, судових та інших заходів для попередження актів тортур на будь-якій території під її юрисдикцією.

Ніякі виняткові обставини, якими б вони не були, чи то стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан, не можуть служити виправданням тортур.

Наказ вищого начальника або державної влади не може служити виправданням тортур.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Адольфа Бастіяна (1826-1905), німецького етнолога, лікаря, дослідника;

160 років від дня народження Джорджа Карнарвона (повне - Джордж Едвард Степхоуп Моліно Герберт) (1866-1923), британського єгиптолога, керівника експедиції, в ході якої знайдено гробницю Тутанхамона;

80 років від дня народження Тетяни Іванівни Малицької (1946-2003), української диригентки, педагогині;

80 років від дня народження Василя Назарука (1946), польського літературознавця, перекладача, україніста, педагога;

50 років від дня народження Валерія Станіславовича Романовського (1976-2023), історика, культуролога, пам'яткознавця, архівознавця, музеєзнавця, краєзнавця, етнографа, бібліотекаря, педагога, військовослужбовця, учасника російсько-української війни.

Ще цього дня:

1886 - Французький хімік Анрі Муассан уперше отримав чистий фтор;

1906 - Стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 - Вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1945 - На конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 - Проголошено незалежність Мадагаскару;

2006 - У Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України;

2012 - Чорногорія офіційно розпочала перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Святого преподобного Давида Солунського

Давид Солунський - грецький святий, шанований у лику преподобних.

Прийняв постриг у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. У другій половині V століття він прийшов у місто Салоніки, де оселився в курені під мигдалевим деревом. Давид провів у своєму курені близько 70 років, вів аскетичний спосіб життя. За переказами, він безболісно міг брати в руки палаюче вугілля:

Одного разу він взяв у руки розжарене вугілля і, поклавши на нього фіміам, постав перед царем і кадив на нього, до того ж руки його анітрохи не постраждали від вогню. Побачивши це, цар здивувався і вклонився угоднику Божому в ноги.

Шанувався місцевими жителями як чудотворець. Помер близько 540 р.

Мощі Давида Солунського зберігаються в Салоніках у монастирі святої Феодори. У місті йому присвячений кафолікон монастиря Латому. Частку мощей преподобного Давида було передано митрополитом Солунським Пантелеймоном у дар Вознесенській Давидовій пустині.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло.

З прикмет цього дня:

Вродило багато черешні - до морозної зими; вдарила спека - затримається ще на 4 тижні; ґедзі стали більш агресивними - до негоди; веселка після дощу обіцяє потепління.

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