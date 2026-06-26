Інтерфакс-Україна
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06:48 26.06.2026

Міносвіти оновило критерії отримання критичності для підприємства у сфері освіти і науки

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Міністерство освіти і науки затвердило нові критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки.

Згідно з наказом №960 від 18 червня, встановлено, що підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям, затвердженим цим наказом.

Зокрема, серед критеріїв: виконання завдань щодо реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Міносвіти, у тому числі наукового та методичного забезпечення освіти, координації певного складника системи освіти (напряму складника системи освіти) на загальнодержавному рівні; виконання наукових (науково-технічних) робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково- технічну продукцію, спільних прикладних наукових досліджень і науково- технічних (експериментальних) розробок на замовлення держави і бізнесу, a також за державним оборонним замовленням, його складовими частинами, наукових (науково-технічних) проєктів, які містять інформацію з обмеженим доступом і виконуються з відповідними обмеженнями доступу до неї.

Ще один критерій передбачає: виконання завдань щодо адміністрування, забезпечення ведення та функціонування, технічної підтримки, технічного та технологічного забезпечення створення, впровадження, супроводження та модернізації програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, Національної електронної науково-інформаційної системи, Національного репозитарію академічних текстів, інших електронних баз даних та реєстрів, інформаційних систем, електронних ресурсів та сервісів у сферах, що належать до компетенції Міносвіти.

Також критерієм є виконання державних контрактів на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням на рівнях вищої освіти (не менше 30% від загального контингенту здобувачів освіти).

Крім того, критерієм є виконання завдань та/або функцій, що передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, що не можуть бути делеговані, передані на виконання іншим підприємствам відповідно до законодавства у сфері освіти і науки, виконання наукових (науково-технічних) проєктів, реалізація яких здійснюється відповідно до міжнародних договорів та які зареєстровані відповідно до статті 66 закону "Про наукову і науково- технічну діяльність".

Серед іншого, критеріями є: наявність у наукової установи, закладу вищої освіти чинного Свідоцтва про державну атестацію та віднесення їх за результатами державної атестації до груп А та/або Б за науковим напрямом "Аграрно-ветеринарний", "Біомедичний", "Гуманітарно-мистецький", "Інженерно-технологічний", "Природничо-математичний", "Суспільний", "Безпековий" або наявність чинного Свідоцтва про державну атестацію наукової установи, закладу вищої освіти за науковим напрямом "Військові науки"; підприємство, установа, організація є відповідальним за збереження наукового об'єкта, що включений до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання; здійснення управління об'єктом критичної інфраструктури у секторі "Наукові дослідження та розробки".

Крім того, Міносвіти оприлюднило перелік підтвердних документів та алгоритм бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих закладів і установ, з яким можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/mobilizaciyna-robota/2026/06/algoritm-broniuvannia-viiskovozoboviazanix-na-period-mobilizaciyi-ta-na-vojennii-cas-2.pdf

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постановк про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

Джерело: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/mobilizaciyna-robota/2026/06/nakaz-mon-960-vid-18-06-2026.pdf

Теги: #підприємства #критерії #міносвіти

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