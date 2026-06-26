Інтерфакс-Україна
Події
06:16 26.06.2026

Для повноцінного запуску УФКС потрібно мобілізувати 15 млн євро до кінця 2026р – Бережна

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Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що для повноцінного запуску Українського фонду культурної спадщини (УФКС/UCHF) в ньому потрібно мобілізувати 15 млн євро до кінця 2026 року.

"Станом на зараз Фонд уже залучив 4,3 млн євро внесків. До кінця 2026 року потрібно мобілізувати 15 млн євро для повноцінного запуску перших проєктів і масштабування підтримки", – написала Бережна в мережі Facebook по результатам першого дня Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську.

За її словами, серед перших проєктів, які запускає Фонд цього року – відновлення Іванківського історико-краєзнавчого музею в Іванкові Київської області, де зберігалися роботи Марії Примаченко. 

Вона розповіда, що концепцію майбутнього музею представив французький архітектор Мартен Дюплантьє.

Віцепрем'єрка зазначила, що в четвер було підписано меморандум з Київською ОВА, Іванківською громадою, Українським фондом культспадщини та архітектурним бюро Мартена Дюплантьє.

"Також запускаємо механізм швидкого реагування на руйнування – до 200 тис. євро. Додатково ALIPH спрямовує 200 тисяч доларів на невідкладну допомогу культурним інституціям – перші 30 тис. євро вже спрямували на стабілізацію Мистецького арсеналу, пошкодженого під час російської атаки 15 червня", – написала Бережна.

Також вона анонсувала інші пілотні проєкти Фонду: створення безпечних фондосховищ для музейних колекцій – до 2000 квадратних метрів спеціалізованих сховищ у більш безпечних регіонах України; цифровізація щонайменше 10 тисяч музейних предметів та їх внесення до Музейного реєстру України.

Серед іншого, вона розповіда, що під час URC 2026 Греція офіційно оголосила про приєднання до Українського фонду культспадщини, а також Сербія оголосила про намір зробити внесок у Фонд.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявила, що запуск діяльності UCHF потребує стартового бюджету у розмірі 10-15 млн євро. Зокрема, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро. Вона додала, що у перший рік роботи Фонд планує залучити до 50 млн євро.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1JfE2QMurq/?mibextid=wwXIfr

Теги: #уфкс #проєкти #фонд #гроші

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