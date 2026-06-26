У Кривому Розі патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою – поліція

Поліцейські у Кривому Розі затримали чоловіка, який погрожував перехожим предметом, схожим на бойову гранату, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Учора, близько 21-ї години, поліцейські отримали повідомлення про вибух на вулиці Сергія Колачевського, що у Кривому розі. За вказаною адресою інспектори виявили чоловіка, поруч із яким ним лежав предмет, зовні схожий на бойову гранату РГД-5", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, підчас спілкування чоловік поводився агресивно та намагався схопити небезпечний предмет.

Патрульні затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили та кайданків відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Під час поверхневої перевірки у чоловіка також виявили предмет, схожий на електродетонатор.

"Згодом з'ясувалося, що 47-річний чоловік самовільно залишив військову частину. Його передали слідчім, небезпечний предмет вилучили для експертизи", – інформують у пресслужбі.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/69829