Інтерфакс-Україна
Події
04:32 26.06.2026

Україна та ОАЕ обговорили розширення економічного партнерства та співпрацю у відбудові – Свириденко

1 хв читати

Україна та Об'єднані Арабські Емірати обговорили посилення економічного партнерства, набуття чинності угоди про всеосяжне економічне співробітництво та перспективи взаємодії у сферах відбудови, енергетики та інвестицій, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Обговорила з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі посилення партнерства між нашими країнами та перспективні напрями співпраці", – написала Свириденко у соціальній мережі Х.

За її словами, попри війну Україна готова ділитися досвідом у сфері оборони та енергетичної стійкості.

"Навіть під час війни Україна готова ділитися своїм досвідом у впровадженні нових підходів до оборони та забезпечення енергетичної стійкості. Саме це ми вже робимо разом із нашими партнерами на Близькому Сході", – зазначила вона.

Також сторони обговорили розширення економічної співпраці, зокрема угоду про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ, яка, за словами Свириденко, набуває чинності з наступного місяця та відкриває нові можливості для співпраці.

"Обговорили розширення економічної співпраці, зокрема Угоду про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ, яка вже з наступного місяця набуває чинності та відкриває нові можливості для зміцнення наших відносин", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/svyrydenko_y/status/2070221230360146070?s=46

Теги: #оае #економічна #співпраця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:39 26.06.2026
Група "Нафтогаз" та ORLEN посилюють співпрацю у сфері LNG і декарбонізації

Група "Нафтогаз" та ORLEN посилюють співпрацю у сфері LNG і декарбонізації

21:17 19.06.2026
Зеленський обговорив з президентом Гондурасу АПК, цифровізацію та безпеку

Зеленський обговорив з президентом Гондурасу АПК, цифровізацію та безпеку

04:32 19.06.2026
Україна запропонувала Болгарії співпрацю у форматі DroneDeal – Зеленський

Україна запропонувала Болгарії співпрацю у форматі DroneDeal – Зеленський

20:08 16.06.2026
Зеленський заявив про готовність України й надалі співпрацювати з ОАЕ: Щоб наші народи ставали сильнішими

Зеленський заявив про готовність України й надалі співпрацювати з ОАЕ: Щоб наші народи ставали сильнішими

06:58 11.06.2026
"Українська бронетехніка" та виробник Taurus німецька MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство

"Українська бронетехніка" та виробник Taurus німецька MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство

20:54 04.06.2026
Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Коста-Рики

Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Коста-Рики

23:39 02.06.2026
Україна та Естонія домовилися про посилення співпраці у сфері оборони та безпілотних систем – Свириденко

Україна та Естонія домовилися про посилення співпраці у сфері оборони та безпілотних систем – Свириденко

06:17 30.05.2026
Україна та Канада запускають спільне виробництво українських безпілотників у межах оборонно-промислової співпраці

Україна та Канада запускають спільне виробництво українських безпілотників у межах оборонно-промислової співпраці

04:53 30.05.2026
На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

11:44 29.05.2026
Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: на URC 2026 у Гданську підписано 160 угод на понад €10 млрд у сферах відновлення, фінансування та партнерств

Залужний зустрічався з Зеленським та обговорював співпрацю з Британією, про політичні домовленості не йдеться – радниця

Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни

ОСТАННЄ

Комісар Ради Європи з прав людини попереджає про неприпустимість згортання захисту українців у Європі

США вперше випробували українські морські дрони Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні під час навчань

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 213 ворожих атак – Генштаб

Свириденко: на URC 2026 у Гданську підписано 160 угод на понад €10 млрд у сферах відновлення, фінансування та партнерств

Американська GE Vernova надасть ДТЕК нову парогазову електростанцію 650 МВт – меморандум

Через вечірній ворожий удар у Києві двоє постраждалих, у Дарницькому районі сталася пожежа на складах

Данія планує обмежити видачу дозволів на проживання українським чоловікам призовного віку

ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації

На URC 2026 запустили ініціативу з порятунку костелу святого Миколая в Києві з фінансуванням близько 1 млн євро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА