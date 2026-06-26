Україна та ОАЕ обговорили розширення економічного партнерства та співпрацю у відбудові – Свириденко

Україна та Об'єднані Арабські Емірати обговорили посилення економічного партнерства, набуття чинності угоди про всеосяжне економічне співробітництво та перспективи взаємодії у сферах відбудови, енергетики та інвестицій, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Обговорила з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі посилення партнерства між нашими країнами та перспективні напрями співпраці", – написала Свириденко у соціальній мережі Х.

За її словами, попри війну Україна готова ділитися досвідом у сфері оборони та енергетичної стійкості.

"Навіть під час війни Україна готова ділитися своїм досвідом у впровадженні нових підходів до оборони та забезпечення енергетичної стійкості. Саме це ми вже робимо разом із нашими партнерами на Близькому Сході", – зазначила вона.

Також сторони обговорили розширення економічної співпраці, зокрема угоду про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ, яка, за словами Свириденко, набуває чинності з наступного місяця та відкриває нові можливості для співпраці.

"Обговорили розширення економічної співпраці, зокрема Угоду про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ, яка вже з наступного місяця набуває чинності та відкриває нові можливості для зміцнення наших відносин", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/svyrydenko_y/status/2070221230360146070?s=46