Комісар Ради Європи з прав людини попереджає про неприпустимість згортання захисту українців у Європі

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті закликав держави-члени Ради Європи не згортати передчасно заходи тимчасового захисту та підтримки мільйонів українців, переміщених через російську агресію.

Він попередив, що обговорювані ініціативи, зокрема можливе скасування або обмеження тимчасового захисту ЄС та окремі рішення держав-членів, можуть створити прогалини у захисті українців, які перебувають у країнах Європи.

Комісар наголосив, що скорочення солідарності створює ризики для людей і може призвести до порушення міжнародних зобов'язань держав у сфері прав людини. Він підкреслив необхідність збереження підтримки, заявивши:

"Підрив солідарності має наслідки для людей та створює ризики порушення державами своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Щоб уникнути прогалин у захисті мільйонів людей переміщених з України по всьому континенту, теплий прийом, який Європа надала їм у 2022 році, має бути продовжений з новою прихильністю. Зараз час для більшої солідарності, а не меншої", – йдеться в заяві О'Флаерті, оприлюдненій Радою Європи.

Він також звернув увагу на посилення тиску щодо дострокового згортання тимчасового захисту та обмеження доступу до нього для окремих категорій, зокрема чоловіків призовного віку та осіб із регіонів, які вважаються безпечнішими. Серед негативних тенденцій він назвав скорочення соціальної підтримки, політики, що можуть стимулювати передчасне повернення, а також зростання антиукраїнських настроїв у країнах перебування.

О'Флаерті наголосив, що нинішні умови в Україні не дозволяють вважати повернення безпечним і гідним, а припинення колективного тимчасового захисту без належної соціальної системи може призвести до правової невизначеності та погіршення становища мільйонів людей.

Окремо він зазначив, що жоден регіон України наразі не може вважатися повністю безпечним через продовження ракетних і дронових атак по всій території країни, включно із західними областями, а також високий рівень постраждалих серед цивільного населення.