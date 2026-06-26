США вперше випробували українські морські дрони Magura в Індо-Тихоокеанському регіоні під час навчань

Під час неанонсованих навчань Maritime Strike-North на Філіппінах американські військові вперше в Індо-Тихоокеанському регіоні випробували безпілотні надводні апарати класу Magura, розроблені в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на відеоматеріали навчань.

За даними агентства, під час маневрів спецпідрозділи США скеровували морські дрони до корпусу списаного цільового судна, після чого відбулися вибухи, і корабель затонув. Подію зафіксовано на відео навчань, які не були заздалегідь анонсовані.

Як зазначає Bloomberg, це стало першим використанням систем такого класу в регіоні, де США та Китай активізують розробку та розгортання морських безпілотних платформ.

"Це саме той тип речей, яких нам потрібно більше – розподілені, живучі, відносно доступні системи, які можуть допомогти позбавити Китай можливості використовувати моря навколо Тайваню та Першої острівної дуги", – заявив колишній капітан підводного човна ВМС США та старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Томас Шугарт.

У матеріалі зазначається, що війни в Україні та на Близькому Сході прискорили розвиток дешевих безпілотних систем, зокрема морських. Українські дрони Magura раніше застосовувалися проти кораблів Чорноморського флоту РФ, а їхня відносно низька вартість – у сотні тисяч доларів за одиницю – робить їх привабливими для масового використання.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-24/sea-drones-emerge-as-crucial-weapon-to-counter-china-s-power