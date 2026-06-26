У Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок – ОВА

В результаті ворожого удару у Запоріжжі постраждала 55-річна жінка, також пошкоджено приватний житловий будинок і виникла пожежа, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа", – зазначив він в Телеграм-каналі.

Згодом очільник ОВА повідомив, що за медичною допомогою звернулася жінка: "Жінка, 55-ти років звернулась за допомогою медиків".

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42675

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42676