Інтерфакс-Україна
Події
03:00 26.06.2026

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок – ОВА

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В результаті ворожого удару у Запоріжжі постраждала 55-річна жінка, також пошкоджено приватний житловий будинок і виникла пожежа, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа", – зазначив він в Телеграм-каналі.

Згодом очільник ОВА повідомив, що за медичною допомогою звернулася жінка: "Жінка, 55-ти років звернулась за допомогою медиків".

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42675

https://t.me/ivan_fedorov_zp/42676

Теги: #запоріжжя #постраждала #атака

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