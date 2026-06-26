Сили оборони відбили з початку доби 213 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 213 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник здійснив 67 авіаційних ударів, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5445 дронів-камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40403