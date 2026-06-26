Інтерфакс-Україна
Події
02:10 26.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 213 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 213 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник здійснив 67 авіаційних ударів, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5445 дронів-камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40403

Теги: #ворог #генштаб #війна #країна #атаки

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