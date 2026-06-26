Інтерфакс-Україна
Події
00:39 26.06.2026

Група "Нафтогаз" та ORLEN посилюють співпрацю у сфері LNG і декарбонізації

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Угоди про розвиток постачання LNG в Україну та обмін досвідом у сфері сталого розвитку, декарбонізації та ESG підписали на полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську у четвер українська група "Нафтогаз" та польська ORLEN.

В спільному пресрелізі компаній зазначається, що перша угода передбачає аналіз можливостей для збільшення обсягів постачання газу і спільного використання регазифікаційних терміналів та газотранспортної інфраструктури Балтійського регіону, Центральної та Східної Європи.

Така співпраця допоможе розширити маршрути постачання газу в Україну, підвищити їхню гнучкість і забезпечити ширший доступ до світового ринку LNG, пояснили компанії.

"В умовах триваючої війни надійні, гнучкі та диверсифіковані постачання газу залишаються критично важливими для енергетичної безпеки України. Цей меморандум розвиває нашу співпрацю з ORLEN і створює основу для подальших практичних кроків, які посилюватимуть стійкість української енергосистеми", – прокоментував голова правління державної НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Президент ORLEN Іренеуш Фонфара додав, що найбільша у Польщі та Центрально-Східній Європі компанія прагне використати свої можливості у сфері LNG, трейдингу, доступу до інфраструктури та енергетичного переходу як для підтримки поточних постачань газу, так і для розвитку сучасної, диверсифікованої та стійкої енергетичної системи України.

"Відновлення має полягати не просто у відбудові зруйнованого, а у створенні рішень, які зміцнюватимуть безпеку України та Центральної і Східної Європи на десятиліття вперед", – заявив Фонфара.

Згідно з релізом, друга угода охоплює скорочення викидів, зокрема метану, підвищення енергоефективності, залучення зеленого фінансування та підготовку звітності за європейськими стандартами.

Джерело: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/media/komunikaty-prasowe/biezace/2026/czerwiec-2026/orlen-i-naftogaz-rozszerzaja-wspolprace-na-rzecz-bezpieczenstwa-energetycznego-ukrainy-i-transformacji-sektora-energii

Теги: #польща #співпраця #газ

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