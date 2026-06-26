Інтерфакс-Україна
Події
00:33 26.06.2026

Свириденко: на URC 2026 у Гданську підписано 160 угод на понад €10 млрд у сферах відновлення, фінансування та партнерств

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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про підписання 160 угод на суму понад 10 млрд євро за підсумками Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську.

"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро – результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", – зазначила Свириденко у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Серед ключових результатів, за її словами, – 3,2 млрд євро першого траншу нового фінансового інструменту ЄС, 3,4 млрд доларів за угодою зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також створення Ukraine Transport Support Fund.

Також серед домовленостей – 140 млн євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг прифронтових регіонів, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", – додала прем'єр.
 

Теги: #україна #urc2026 #результати #угоди #підписання

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