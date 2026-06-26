Американська GE Vernova надасть ДТЕК нову парогазову електростанцію 650 МВт – меморандум

Американська компанія GE Vernova надасть нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт одному з українських об'єктів генерації найбільшої приватної енергокомпанії ДТЕК, відповідний меморандум був підписаний у четвер на полях Конференції з відновлення України URC 2026, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Електростанція посилить гнучкість і стійкість енергосистеми в умовах війни", – прокоментував цей документ у Телеграм перший віце-прем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, який був присутній під час підписання разом з представниками американського уряду.

За його словами, в умовах безпрецедентних атак на українську енергетику такі інвестиції мають критичне значення для відновлення та розвитку генеруючих потужностей України.

Як повідомлялося, цієї зими через масовані російські обстріли потужності з генерації електроенергії в Україні падали до 11 ГВт за потреби у 18 ГВт.

Шмигаль у Гданську представив проєкт оновлення Енергетичної стратегії України, яка передбачає відновлення генеруючих потужностей до 2035 році на довоєнному рівні – 54 ГВт.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/7300