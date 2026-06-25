Інтерфакс-Україна
Події
23:43 25.06.2026

Через вечірній ворожий удар у Києві двоє постраждалих, у Дарницькому районі сталася пожежа на складах

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Унаслідок вечірнього ворожого удару по столиці двоє людей постраждали, а в Дарницькому районі сталася пожежа на складських будівлях.

"Наразі двоє постраждалих у столиці. Обом медики надали допомогу на місці", – повідомив мер Києва Віталій Кличко у четвер увечері в Телеграм-каналі.

У свою чергу пресслужба ДСНС України зазначає, що в Дарницькому районі сталось загоряння складських будівель.

"У Дарницькому районі, внаслідок ворожого удару, сталось загоряння складських будівель. Триває ліквідація пожежі. За іншою адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без наслідків", – наголошують у відомстві.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/6971

https://www.facebook.com/share/p/1FuTjwjRgD/?mibextid=wwXIfr

Теги: #київ #наслідки #постраждалі #атака

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