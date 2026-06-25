Інтерфакс-Україна
Події
23:35 25.06.2026

Данія планує обмежити видачу дозволів на проживання українським чоловікам призовного віку

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Уряд Данії має намір змінити правила Спеціального закону, який надає тимчасовий захист переміщеним особам з України, обмеживши можливість отримання дозволу на проживання для частини чоловіків призовного віку.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Данія запровадила спеціальний механізм тимчасового захисту для українців, які були змушені залишити країну, що дозволило їм отримати право на тимчасове проживання та перебування у Данії, однак нині уряд ініціює коригування цих правил у зв'язку з необхідністю унеможливити використання цього механізму для уникнення мобілізаційних обов'язків в Україні.

Згідно з пропозицією уряду, чоловіки віком 23-60 років, які підлягають українській військовій службі та не звільнені від неї, більше не зможуть отримувати дозвіл на проживання в Данії за цим Спеціальним законом. Водночас зміни не вплинуть на вже видані дозволи на проживання.

"Посилення означає, що чоловіки, на яких поширюються українські правила мобілізації, більше не зможуть отримати посвідку на проживання в Данії згідно з правилами спеціального закону. Наразі це стосується чоловіків віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби", – повідомляється на офіційному вебсайті Міністерства у справах імміграції та інтеграції Данії.

Міністр у справах іноземців та інтеграції Мортен Бедсков заявив: "Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в їхній боротьбі за свободу. Тому ми зараз змінюємо спеціальний український закон, адже не передбачається, що наші правила щодо проживання будуть використовуватися для уникнення мобілізації до української оборони. Це сприяє підриву українських воєнних зусиль і послаблює можливості України захищатися від російських атак".

Джерело: https://uim.dk/nyhedsarkiv/2026/juni/regeringen-vil-begraense-ukraineres-adgang-til-danmark/

Теги: #данія #чоловіки #обмеження #проживання

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