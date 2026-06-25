Інтерфакс-Україна
Події
23:15 25.06.2026

ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації

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ДТЕК та американська компанія GE Vernova підписали меморандум про нову парогазову електростанцію потужністю 650 МВт, яка посилить один з українських об'єктів генерації, повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, в умовах безпрецедентних атак на українську енергетику такі інвестиції мають критичне значення для відновлення та розвитку генеруючих потужностей і підвищення стійкості енергосистеми.

"В умовах безпрецедентних атак на українську енергетику такі інвестиції мають критичне значення для відновлення та розвитку наших генеруючих потужностей. Електростанція посилить гнучкість і стійкість енергосистеми в умовах війни", – зазначив Шмигаль.

Він подякував GE Vernova і Сполученим Штатам за підтримку та готовність інвестувати в енергетичне майбутнє України.

Шмигаль наголосив, що відновлення енергетичної інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів держави.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12842

Теги: #меморандум #енергетика #сша #компанії

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