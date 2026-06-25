Інтерфакс-Україна
Події
22:59 25.06.2026

На URC 2026 запустили ініціативу з порятунку костелу святого Миколая в Києві з фінансуванням близько 1 млн євро

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Під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську запущено міжнародну ініціативу з порятунку костелу святого Миколая в Києві, що передбачає старт практичного етапу протиаварійних і відновлювальних робіт та залучення близько 1 млн євро на реалізацію проєкту.

Як повідомила комунікаційниця та членкиня опікунської ради костелу Марія-Тереза Шибанова, у межах міжнародної співпраці підписано низку документів, що запускають практичний етап відновлення святині.

Зокрема, підписано угоду між Polimex Mostostal SA та парафією святого Миколая в Києві щодо надання будівельних риштувань і необхідного обладнання для проведення першочергових робіт у храмі. Риштування надаються у безтермінове користування до завершення реставрації, а польська сторона бере на себе витрати на їх виготовлення, транспортування та монтаж.

Водночас оформлення дозвільної документації для монтажу та використання обладнання забезпечується українською стороною.

"Загальна орієнтовна вартість проєкту, що включає виготовлення риштувань, транспортування та монтаж, становить близько 1 мільйона євро", – повідомляється пресслужбою Римсько-католицької парафії святого Миколая в Києві у соціальній мережі Facebook.

Крім того, підписано лист про наміри між PZU SA та Polimex Mostostal SA щодо створення ініціативної групи проєкту "Рятувальна коаліція для костелу святого Миколая в Києві", яка має об'єднати міжнародних партнерів для подальшої реставрації святині.

У межах ініціативи наголошується, що домовленості є лише першим кроком у довгому процесі відновлення об'єкта культурної спадщини та початком системної міжнародної співпраці.

"Міжнародна підтримка, продемонстрована в межах Ukraine Recovery Conference 2026, підтверджує: відновлення України та збереження її культурної спадщини стає спільним масштабним проєктом партнерів, які підтримують її стійкість, незалежність і майбутне. Боротьба за повне відновлення костелу святого Миколая триває, однак сьогодні зроблено один із найважливіших практичних кроків – від намірів до реального запуску рятувальних робіт", – наголошують у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BFn7gQefn/?mibextid=wwXIfr

Теги: #польща #миколая #відновлення #костел

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