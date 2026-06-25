Залужний зустрічався з Зеленським та обговорював співпрацю з Британією, про політичні домовленості не йдеться – радниця

Медіарадниця надзвичайного та повноважного посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп спростувала інформацію, що з'явилася раніше у соцмережах на низці ЗМІ, про нібито домовленості дипломата з президентом України Володимиром Зеленським щодо участі у можливих майбутніх виборах.

"Валерій Залужний нещодавно був у Києві і справді мав чергову робочу зустріч із президентом. На ній обговорювалися питання щодо стану співпраці між Україною та Британією, поточної політичної ситуації у Британії у зв'язку зі зміною прем'єр-міністра, а також подальших кроків для підтримки України. Ці ж питання Валерій Залужний обговорив і на зустрічах з міністром закордонних справ та секретарем РНБО. Ніяких політичних рішень чи домовленостей, про які пишуть ЗМІ, немає", – сказала Тороп в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Вона наголосила, що Залужний продовжує роботу на посаді посла України у Великій Британії, "розуміючи важливість посилення міжнародної підтримки України у ці складні часи".

Раніше в соцмережах почала розповсюджуватись непідтверджена інформація з посиланням на анонімні джерела про нібито можливий політичний союз Зеленського із Залужним на виборах, які нібито можуть відбутися вже восени поточного року, і що це нібито було темою обговорень під час нещодавнього візиту Залужного до Києва. Джерелом інформації виявився недавно зареєстрований користувач мережі Substack з одним підписником.