Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела перемовини з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час яких сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері та перспективи реалізації спільних проєктів у відновленні України.

Вона відзначила високий рівень підготовки та організації Конференції з відновлення України, яка, за її словами, проходить особливо результативно та демонструє значний інтерес польського бізнесу до участі у відновленні та розвитку України.

"Ця Конференція з відновлення України проходить особливо результативно та демонструє значний інтерес польського бізнесу до участі у відновленні та розвитку України", – зазначила Свириденко.

Під час перемовин також обговорювалися питання поглиблення співпраці між НАК "Нафтогаз України" та польською компанією Orlen.

За словами прем'єр-міністра, Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, викликів і інтересів та працюють над конструктивними рішеннями і зміцненням стратегічного партнерства.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2811