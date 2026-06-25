Інтерфакс-Україна
Події
22:35 25.06.2026

Свириденко обговорила з Туском співпрацю в енергетиці та участь польського бізнесу у відновленні України

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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела перемовини з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час яких сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері та перспективи реалізації спільних проєктів у відновленні України.

Вона відзначила високий рівень підготовки та організації Конференції з відновлення України, яка, за її словами, проходить особливо результативно та демонструє значний інтерес польського бізнесу до участі у відновленні та розвитку України.

"Ця Конференція з відновлення України проходить особливо результативно та демонструє значний інтерес польського бізнесу до участі у відновленні та розвитку України", – зазначила Свириденко.

Під час перемовин також обговорювалися питання поглиблення співпраці між НАК "Нафтогаз України" та польською компанією Orlen.

За словами прем'єр-міністра, Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, викликів і інтересів та працюють над конструктивними рішеннями і зміцненням стратегічного партнерства.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2811

Теги: #польща #бізнес #відновлення #енергетика

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