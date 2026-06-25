ЄС може розробити найкращі зразки озброєння, але РФ випереджає його по об'ємам виробництва – єврокомісар

Член Єврокомісії (ЄК) з питань оборони Андрюс Кубілюс заявляє про критичну необхідність створення спільного оборонного ринку в Європейському союзі та масштабування власного виробництва, яке наразі суттєво відстає від російського.

"Остання Європейська рада, коли збиралася, сформулювала дуже серйозні рекомендації для розробки спільного оборонного ринку. Вперше у нас є така заява від політичних лідерів… І деколи ми не розуміємо всіх наслідків, яка зараз ситуація у нас. У нас є 27 оборонних ринків замість одного, спадщина така… Технологічно ми можемо розробити найкращі речі у цьому світі, і ми виробляємо такі дуже хороші зразки озброєння. Але Росія все одно просто випереджає нас по об'ємам виробництва ", – сказав Кубілюс на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську в четвер.

Він зазначив, що РФ минулого року виробила 1200 крилатих ракет, "всі вони долетіли до України", а ЄС зміг зробити лише 250 крилатих ракет. "Україна почала минулого року виробляти крилаті ракети "Фламінго", цього року вони їх вироблять 700. Чому? Тому що вони перейшли – війна від них цього вимагає – на те, що називається нормальним виробництвом. Ми виробляємо дуже технологічне все, глибоке таке haute couture (фр. висока мода – ІФ-У), і настільки дороге, що неможливо наростити об'єм виробництва. І ми відстаємо в результаті. Чому так, чому ми не переходимо на щось таке простіше, але достатньо добре, яке може поцілити, дешевше, і те, що можна одразу змасштабувати?", – сказав єврокомісар.

Кубілюс наголосив, що в Європі насправді великий ринок і в деяких країнах 70-80% продукції місцевого оборонно-промислового комплексу закуповуються національними урядами. "Тобто все, що виробляють, означає, що держава точно купить. Якщо це haute couture, а вони роблять це дорого, і немає ніяких стимулів переходити на просту продукцію, яка відповідає мінімальним вимогам. Потім у нас там 27 ринків, окремі бар'єри, негармонізований процес сертифікації, випробування, немає трансферів всередині, і це велика проблема. Це означає, що найкращі виробники можуть це обійти, а малі та середні підприємства, стартапи стикаються з великими проблемами", – сказав він.

Директор відділу у справах України компанії SAAB (Швеція) Томас Лінден вважає, що для розвитку спільної системи оборони Європи за поточних темпів потрібно 10-20 років, і участь України в прискоренні цього процесу буде дуже помічною.

"Розвиток оборони Європи – це програма років на 10-20, яка вимагає залучення спочатку наукового сектору, потім ми переходимо до різних державних структур, які мають свої процеси. Потім ми маємо виступати в тендерах, конкурувати, і в результаті ми досягаємо чудових результатів. Ми побудували багато прекрасного, і човни, і літаки, і все інше, але ми недостатньо співпрацюємо. І нам треба думати про те, щоб мати європейську оборонну структуру, яка буде потужною і все більше незалежною", – сказав він під час виступу.

За словами представника SAAB, слід почати з інтеграції європейської військової промисловості, "тому що вона закриває ті діри, які є в оборонному комплексі Європи, і стратегічні проріхи".

"Наприклад, нам потрібна система протибалістичної оборони, і у нас є також багато інших питань, тому що ця війна показала, що головне питання – це об'єми такі кількості, неймовірні об'єми засобів ураження, до яких Україна, до яких Європа ніколи не була готова. І Україна може допомогти нам в цьому питанні, як ми можемо прискорити наше виробництво, як ми можемо забезпечити необхідну якість виробництва", – сказав Лінден.

Джерело: ua.urc-international.com/urc-2026/programa-urc-2026