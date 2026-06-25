У "Скелі" прокоментували інформацію про 2 тисячі військових із наркотичною залежністю

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" прокоментували інформацію військової омбудсманки про наявність близько двох тисяч військовослужбовців із наркозалежністю, які проходять замісну підтримувальну терапію (ЗПТ), та пояснили, як вони потрапляють до полку.

"Я дозволю собі уточнити, що все-таки у нас не 2000 наркозалежних. Ця інформація, яку сьогодні озвучила Оля Решетилова, мала місце кілька місяців тому. Значна частина тих, хто підходить до цього числа, вже не є наркозалежними, бо вони пройшли в нас реабілітаційний курс", – сказав офіцер комунікацій 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак на онлайн-пресконференції у четвер ввечері.

Офіцер наголосив, що "на щастя, багато хто з них вже не наркозалежний і виконує завдання разом з іншими мобілізованими хлопцями".

Братущак додав, що, на його думку, полк "допоміг таким людям повернутися до життя".

"Завдяки тому, що вони пройшли реабілітацію, а це не така проста справа – і далі пройшли підготовку, БЗВП, стали повноцінними солдатами і штурмовиками", – додали у "Скелі".

Водночас начальник групи підготовки штабу старший лейтенант Ростислав Перетятько пояснив, що люди з ЗПТ потрапили до полку "Скеля" за висновком ВЛК про те, що військовослужбовці придатні до військової служби. Крім того, ці люди прибувають без документів.

"У нас, по суті, якщо з юридичної точки зору, у нас немає людей на ЗПТ, тому що вони всі прибувають з висновком ВЛК: здоров, придатний… Стикаючись з ситуацією, коли в людини по факту є звані "відхідняки" після метадону і тому подібне, ці люди направляються до медиків. Медики ставлять їм капельниці, намагаються допомогти, вирішити це питання. У таких людей БЗВП відкладають на 2-3-4 тижні, щоб людину привести в себе. Тому що коли ми веземо їх, наприклад, до психіатрії або до якогось лікувального закладу, дуже часто вони їх просто не приймають", – пояснив Перетятько.

На уточнююче запитання, чи є у "Скелі" військові, які продовжують станом на зараз проходити ЗПТ, начальник медичної служби Юрій Підгірний сказав: "З діючих військовослужбовців ЗПТ не отримує жоден військовослужбовець".

"Всі ті військовослужбовці, якм це потрібно, або необхідно, і вони вважаються діючими вйсковими, поки тривають моменти щодо їхнього звільнення, – вони знаходяться у відповідних лікувальних закладах, де вони можуть отримувати цю терапію", – заявив він.

Раніше видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Зокрема, як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова відреагувала на розслідування журналістів щодо знущань з військовослужбовців у 425 ОШП "Скеля". Зокрема, критичним викликом для підрозділу, як розповіла Решетилова, стала наявність близько двох тисяч військовослужбовців із наркозалежністю, які проходять замісну підтримувальну терапію (ЗПТ).

"Це якраз та нашуміла новина з посиланням на мене, що в одному з підрозділів виявлено понад 2000 ймовірно непридатних до служби. Так, згідно з 402 наказом вони є непридатними до служби, у виключних випадках – обмежено придатні, але точно не мають перебувати у штурмових підрозділах. Ми тоді, м'яко кажучи, здивувались, скликали термінову міжвідомчу нараду. Наразі триває робота, ми проводимо дослідження, з якими видами залежностей люди можуть служити. Як надати доступ ВЛК до відповідних даних, щоб вони бачили інформацію по ЗПТ. Але, на жаль, мобілізація людей з залежностями триває, і це стає проблемою багатьох підрозділів, не тільки "Скелі", – написала Решетилова.

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