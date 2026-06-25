Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

Підписання угоди, спрямованої на на посилення захисту енергосистеми України | Фото: t.me/Denys_Smyhal/12830

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на 90 млн євро, спрямовану на посилення захисту енергосистеми України, відновлення мережевої інфраструктури та формування резервів критично важливого обладнання, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідну угоду підписали під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо на полях URC 2026.

"Кошти отримає НЕК "Укренерго" для зміцнення української енергосистеми. Йдеться про відновлення мережевої інфраструктури, будівництво захисних споруд та закупівлю критично важливого обладнання", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

У межах кредитної угоди також передбачено фінансування реконструкції трьох великих підстанцій 330 кВ, а також будівництво нової підстанції на заході України.

ЄБРР є одним із ключових донорів проєктів із захисту об'єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ партнери вже спрямували на ці цілі та формування резервів НЕК "Укренерго" понад 582 млн євро.

"Вдячні Європейському банку реконструкції та розвитку за послідовну підтримку України. Це допомога, яка дозволяє українській енергосистемі продовжувати роботу після атак та забезпечувати світло для людей", – зазначив Шмигаль.

