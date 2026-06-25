Інтерфакс-Україна
Події
22:11 25.06.2026

Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

1 хв читати
Підписання угоди, спрямованої на на посилення захисту енергосистеми України
Підписання угоди, спрямованої на на посилення захисту енергосистеми України | Фото: t.me/Denys_Smyhal/12830

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на 90 млн євро, спрямовану на посилення захисту енергосистеми України, відновлення мережевої інфраструктури та формування резервів критично важливого обладнання, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідну угоду підписали під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо на полях URC 2026.

"Кошти отримає НЕК "Укренерго" для зміцнення української енергосистеми. Йдеться про відновлення мережевої інфраструктури, будівництво захисних споруд та закупівлю критично важливого обладнання", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

У межах кредитної угоди також передбачено фінансування реконструкції трьох великих підстанцій 330 кВ, а також будівництво нової підстанції на заході України.

ЄБРР є одним із ключових донорів проєктів із захисту об'єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ партнери вже спрямували на ці цілі та формування резервів НЕК "Укренерго" понад 582 млн євро.

"Вдячні Європейському банку реконструкції та розвитку за послідовну підтримку України. Це допомога, яка дозволяє українській енергосистемі продовжувати роботу після атак та забезпечувати світло для людей", – зазначив Шмигаль.
 

Теги: #україна #угода #єбрр #енергетика #підписання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 25.06.2026
Світовий банк визначив 8 пріоритетних напрямів інвестицій в енергосектор України на $26 млрд

Світовий банк визначив 8 пріоритетних напрямів інвестицій в енергосектор України на $26 млрд

20:47 25.06.2026
BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

BGV та ЄБРР підписали Лист про наміри щодо розвитку графітового проєкту

18:51 25.06.2026
Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

17:03 25.06.2026
Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко

Україна підписала зі Світовим банком угоду на $3,39 млрд – Свириденко

15:24 25.06.2026
ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

ЄБРР на URC 2026 планує підписати угоду про EUR50 млн кредиту ОККО на ВЕС 189 МВт

13:33 25.06.2026
Ощадбанк і ЄБРР уклали угоду про розподіл кредитних ризиків до EUR510 млн

Ощадбанк і ЄБРР уклали угоду про розподіл кредитних ризиків до EUR510 млн

18:28 24.06.2026
ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

16:58 24.06.2026
Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

12:19 24.06.2026
Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

11:29 24.06.2026
Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни

Завершено роботи з консервації Успенського собору Києво-Печерської лаври – Зеленський

Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне за шпигунство на користь РФ – СБУ

Командира полку "Скеля" відсторонено від виконання обов'язків

ОСТАННЄ

Інтеграція з Україною є життєво важливою для оборонних потреб ЄС – єврокомісар Кубілюс

До подальшої участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено 4 претендентів – віцепрем'єр з відновлення

Кількість загиблих від землетрусу у Венесуелі наблизилася до 190

Свириденко та прем'єр Естонії обговорили можливості розширення спільних проєктів з відновлення України

У Києві презентували документальний фільм "Вивезти" про бійців підрозділу ГУР

У "Скелі" відреагували на оприлюдену продюсером Sky News інформацію про розстріл автомобіля біля КСП: запити будуть відпрацьовані

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

У "Скелі" підтвердили смерті 25 новобранців, один з яких помер вже в іншій частині – представник полку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА