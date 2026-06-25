Інтерфакс-Україна
Події
18:35 25.06.2026

УЧХ наголошує на необхідності дотримання норм МГП

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УЧХ наголошує на необхідності дотримання норм МГП

Після загибелі фахівців із розмінування внаслідок російського обстрілу на Херсонщині Український Червоний Хрест (УЧХ) наголошує на необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права (МГП).

"Гуманітарні працівники щодня ризикують власним життям, щоб рятувати інших, допомагати цивільному населенню та робити українську землю безпечнішою. Вони ніколи не повинні ставати мішенню. Український Червоний Хрест вкотре наголошує на необхідності дотримання норм міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні УЧХ у Фейсбуці в четвер.

УЧХ висловив співчуття команді Norwegian People's Aid Ukraine, рідним, близьким та колегам загиблих.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу на Херсонщині 24 червня загинув працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA), ще один демінер після тяжких поранень помер у лікарні. Троє фахівців поранені.

 

Теги: #norwegian_peoples_aid_ukraine #тчху #співчуття

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