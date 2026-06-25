Інтеграція з Україною є життєво важливою для оборонних потреб ЄС – єврокомісар Кубілюс

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Член Єврокомісії (ЄК) з питань оборони Андрюс Кубілюс заявляє про критичну важливість для європейської оборони інтеграцію з українським військово-промисловим комплексом.

"Нам треба вчитися більше, набагато більше – це основний мій посил, і тому Україна, інтеграція з Україною, є життєво важливим для нас завданням, інтересом для наших оборонних потреб. Це стратегічне наше завдання, інтеграція з Україною, тут декілька причин… Чому українська армія настільки хороша? Моя відповідь: не тільки через те, що у неї є дуже хоробрі солдати чи розумні генерали, а тому, що вони змогли створити дуже ініціативний, дуже динамічний, найкращий оборонний комплекс в Європі за ці роки війни", – сказав Кубілюс на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську в четвер.

За його словами, "якщо ми хочемо дійсно мати найкращу армію, найкращу армію в Європі, то не достатньо просто тратити гроші, а треба зрозуміти, розібратися, як українці змогли створити саме такий оборонно-промисловий комплекс, і не тільки з очки зору інженерів чи виробництва".

"Чому такі сильні українці? Тому що вони створили цілу екосистему. А це набагато важче такому навчитися, ніж просто навчитися тому, як виробляти дрони чи якісь такі складні дрони з штучним інтелектом і так далі. І тому те, що я бачу, як важливий урок, який нам треба вчити – це те, що розробка промислового оборонного сектору має два компоненти. По-перше, як відбувається трансформація з точки зору постачання, пропозиції і як відбувається трансформація з боку попиту… Я можу довго говорити про те, чому українцям вдалося і те, і інше змінити, і пропозицію, і попит. З їхнього досвіду треба повністю інтегрувати їхні потужності з нашими, це абсолютний пріоритет", – наголосив єврокомісар.

"І тому ми різними інструментами через фінансову підтримку, через спільні підприємства. Я вважаю, що дуже важливо те, що ми робимо… І це дозволило б нам набагато краще зрозуміти всю цю екосистему, яку нам потрібно вивчити, крім того, як навчитися просто робити хороші дрони", – резюмував Кубілюс.