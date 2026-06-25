До подальшої участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено 4 претендентів – віцепрем'єр з відновлення

Фото: https://mindev.gov.ua

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що до участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено чотирьох претендентів, серед них: APM Terminals B.V, консорціум Mariner та TAS, Yilport Holding Anonim Şirketi, а також консорціум Abu Dhabi Ports Company PJSC та SKF Holdings UK LTD.

"Це чіткий сигнал того, що бізнес готовий інвестувати в Україну, коли бачить зрозумілі правила, якісно підготовлені проєкти та справжнє партнерство з державою ", – йдеться у релізі міністерства розвитку громад та територій у четвер.

Зазначається, що наразі конкурс перебуває на етапі конкурентного діалогу, де учасники подають свої пропозиції щодо ключових параметрів проєкту.

Передбачається, що за результатами цього етапу буде сформовано фінальну редакцію концесійного договору та інструкцій для подання юридично зобов'язуючих пропозицій.

Загалом умови конкурсу передбачають, що протягом трьох років після початку концесії інвестор має вивести на мінімальну цільову річну потужність перевалки 250 тис. TEU та 3 млн тонн інших вантажів.

В обмін на використання портової інфраструктури та можливість надання різних комерційних послуг концесіонер має сплачувати платежі за концесійним договором.

Зокрема, йдеться про одноразовий фіксований платіж для компенсації витрат на підготовку проєкту, щорічний фіксований платіж, що підлягає індексації, та щорічний змінний платіж, пов'язаний з доходом концесіонера.

Крім того, уточнювалось, що концесіонер має профінансувати реконструкцію шляхопроводу на суму, попередньо, не більше як $4 млн (включно з ПДВ).

Як повідомлялось, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Мінрозвитку декларує, що проєктом зацікавилося понад 40 операторів та інвесторів.

Проєкт, за очікуваннями Мінрозвитку, передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати, відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня – понад півмільйона TEU.

Напередодні конференції з відновлення України ( URC 2026), яка проходить у Гданську (Польща), міністерство також презентувало новий проєкт концесії поромного терміналу в морському порту "Чорноморськ", який є вже другим у портовій галузі та ініційований з метою залучення міжнародного бізнесу до проєктів публічно-приватного партнерства (ППП).

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Кулеба повідомляв, що мова буде йти про презентацію поромного терміналу в порту "Чорноморськ " – причали 26-28.