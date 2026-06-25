Інтерфакс-Україна
Події
21:51 25.06.2026

До подальшої участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено 4 претендентів – віцепрем'єр з відновлення

3 хв читати
До подальшої участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено 4 претендентів – віцепрем'єр з відновлення
Фото: https://mindev.gov.ua

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що до участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено чотирьох претендентів, серед них: APM Terminals B.V, консорціум Mariner та TAS, Yilport Holding Anonim Şirketi, а також консорціум Abu Dhabi Ports Company PJSC та SKF Holdings UK LTD.

"Це чіткий сигнал того, що бізнес готовий інвестувати в Україну, коли бачить зрозумілі правила, якісно підготовлені проєкти та справжнє партнерство з державою ", – йдеться у релізі міністерства розвитку громад та територій у четвер.

Зазначається, що наразі конкурс перебуває на етапі конкурентного діалогу, де учасники подають свої пропозиції щодо ключових параметрів проєкту.

Передбачається, що за результатами цього етапу буде сформовано фінальну редакцію концесійного договору та інструкцій для подання юридично зобов'язуючих пропозицій.

Загалом умови конкурсу передбачають, що протягом трьох років після початку концесії інвестор має вивести на мінімальну цільову річну потужність перевалки 250 тис. TEU та 3 млн тонн інших вантажів.

В обмін на використання портової інфраструктури та можливість надання різних комерційних послуг концесіонер має сплачувати платежі за концесійним договором.

Зокрема, йдеться про одноразовий фіксований платіж для компенсації витрат на підготовку проєкту, щорічний фіксований платіж, що підлягає індексації, та щорічний змінний платіж, пов'язаний з доходом концесіонера.

Крім того, уточнювалось, що концесіонер має профінансувати реконструкцію шляхопроводу на суму, попередньо, не більше як $4 млн (включно з ПДВ).

Як повідомлялось, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Мінрозвитку декларує, що проєктом зацікавилося понад 40 операторів та інвесторів.

Проєкт, за очікуваннями Мінрозвитку, передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати, відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня – понад півмільйона TEU.

Напередодні  конференції з відновлення України ( URC 2026), яка проходить у Гданську (Польща), міністерство  також презентувало новий проєкт концесії поромного терміналу в морському порту "Чорноморськ", який є вже другим у портовій галузі та ініційований з метою залучення міжнародного бізнесу до проєктів публічно-приватного партнерства (ППП).

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Кулеба повідомляв, що мова буде йти про презентацію поромного терміналу в порту "Чорноморськ " – причали 26-28. 

 

Теги: #термінал #претенденти #порт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 15.06.2026
"Нова пошта" може частково відновити роботу пошкодженого трьома ракетами терміналу в Києві вже цього тижня

"Нова пошта" може частково відновити роботу пошкодженого трьома ракетами терміналу в Києві вже цього тижня

09:07 15.06.2026
Росія вночі знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві

Росія вночі знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві

13:18 12.06.2026
У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджений логістичний термінал – ОВА

10:33 10.06.2026
Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

20:58 05.06.2026
Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

Російські дрони пошкодили зерновий термінал "Кернела"

12:07 05.06.2026
У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон

У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон

08:27 05.06.2026
У столиці внаслідок вибуху на сортувальному терміналі загинула людина, ще двоє поранені – поліція

У столиці внаслідок вибуху на сортувальному терміналі загинула людина, ще двоє поранені – поліція

14:54 04.06.2026
Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

Внаслідок удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено пошкодження 6 резервуарів – Генштаб ЗСУ

15:16 01.05.2026
СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

СБУ спільно із Силами оборони вчергове уразила нафтотермінал порту Туапсе

09:29 27.04.2026
Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

Ворог атакував портову інфраструктуру Великої Одеси та торговельне судно під прапором Науру – АМПУ

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни

Завершено роботи з консервації Успенського собору Києво-Печерської лаври – Зеленський

Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне за шпигунство на користь РФ – СБУ

Командира полку "Скеля" відсторонено від виконання обов'язків

ОСТАННЄ

Інтеграція з Україною є життєво важливою для оборонних потреб ЄС – єврокомісар Кубілюс

Кількість загиблих від землетрусу у Венесуелі наблизилася до 190

Свириденко та прем'єр Естонії обговорили можливості розширення спільних проєктів з відновлення України

У Києві презентували документальний фільм "Вивезти" про бійців підрозділу ГУР

У "Скелі" відреагували на оприлюдену продюсером Sky News інформацію про розстріл автомобіля біля КСП: запити будуть відпрацьовані

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

У "Скелі" підтвердили смерті 25 новобранців, один з яких помер вже в іншій частині – представник полку

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про управління інноваціями у секторі оборони – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА