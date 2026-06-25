Кількість загиблих від землетрусу у Венесуелі наблизилася до 190

Майже 190 людей загинули внаслідок серії землетрусів у Венесуелі, повідомляє в четвер агентство EFE з посиланням на владу країни. За даними агентства, щонайменше 188 людей загинули і 1 520 постраждали.

Тим часом Sky News зазначає, що 200 людей наразі перебувають під завалами.

У повідомленнях ідеться, що кількість жертв може зрости, оскільки майже 40 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про загибель 164 людей і 971 постраждалого. У середу ввечері за місцевим часом (після 00:00 за київським часом у четвер) і в четвер уранці у Венесуелі відбулися землетруси магнітудами 7,2, 7,5 і 4,5. Найбільше постраждав штат Ла-Гуайра, розташований на півночі країни. Його оголошено зоною лиха. Влада проводить рятувальні операції і розпочала оцінку збитків.