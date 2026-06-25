Інтерфакс-Україна
Події
21:48 25.06.2026

Кількість загиблих від землетрусу у Венесуелі наблизилася до 190

1 хв читати

Майже 190 людей загинули внаслідок серії землетрусів у Венесуелі, повідомляє в четвер агентство EFE з посиланням на владу країни. За даними агентства, щонайменше 188 людей загинули і 1 520 постраждали.

Тим часом Sky News зазначає, що 200 людей наразі перебувають під завалами.

У повідомленнях ідеться, що кількість жертв може зрости, оскільки майже 40 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про загибель 164 людей і 971 постраждалого. У середу ввечері за місцевим часом (після 00:00 за київським часом у четвер) і в четвер уранці у Венесуелі відбулися землетруси магнітудами 7,2, 7,5 і 4,5. Найбільше постраждав штат Ла-Гуайра, розташований на півночі країни. Його оголошено зоною лиха. Влада проводить рятувальні операції і розпочала оцінку збитків.

Теги: #землетрус #венесуела #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 25.06.2026
Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

14:46 25.06.2026
Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ

Венесуела: наразі відомо про 164 загиблих та 971 пораненого через землетрус – ЗМІ

09:56 25.06.2026
Венесуела з огляду на землетрус запроваджує надзвичайний стан

Венесуела з огляду на землетрус запроваджує надзвичайний стан

08:04 24.06.2026
Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

05:40 24.06.2026
Жінка загинула, ще одна постраждала в Балаклії через атаку БпЛА

Жінка загинула, ще одна постраждала в Балаклії через атаку БпЛА

05:40 23.06.2026
На Київщині зіткнулися легковики: п'ятеро людей загинули, двоє поранені

На Київщині зіткнулися легковики: п'ятеро людей загинули, двоє поранені

23:36 21.06.2026
Внаслідок удару "Іскандером" по Одеському району загинула людина, троє постраждали – ОВА

Внаслідок удару "Іскандером" по Одеському району загинула людина, троє постраждали – ОВА

20:26 21.06.2026
У Миколаєві затримали водія Audi, який у стані сп'яніння спричинив смертельну ДТП в центрі міста – поліція

У Миколаєві затримали водія Audi, який у стані сп'яніння спричинив смертельну ДТП в центрі міста – поліція

19:54 20.06.2026
У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

У Запоріжжі вже п'ять загиблих та десять постраждалих – ОВА

18:27 20.06.2026
Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих

Запоріжжя: 9 ударів КАБами, відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни

Завершено роботи з консервації Успенського собору Києво-Печерської лаври – Зеленський

Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне за шпигунство на користь РФ – СБУ

ОСТАННЄ

Україна та ЄБРР підписали угоду на 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання

Інтеграція з Україною є життєво важливою для оборонних потреб ЄС – єврокомісар Кубілюс

До подальшої участі в конкурентному діалозі щодо концесії 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" допущено 4 претендентів – віцепрем'єр з відновлення

Свириденко та прем'єр Естонії обговорили можливості розширення спільних проєктів з відновлення України

У Києві презентували документальний фільм "Вивезти" про бійців підрозділу ГУР

У "Скелі" відреагували на оприлюдену продюсером Sky News інформацію про розстріл автомобіля біля КСП: запити будуть відпрацьовані

Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

У "Скелі" підтвердили смерті 25 новобранців, один з яких помер вже в іншій частині – представник полку

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про управління інноваціями у секторі оборони – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА