Свириденко та прем'єр Естонії обговорили можливості розширення спільних проєктів з відновлення України

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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом можливості розширення спільних проєктів з відновлення України, відзначивши вагомий внесок Естонії у відбудову країни та зацікавленість у подальшому розвитку співпраці в цій сфері.

"Обговорила з Прем'єр-Міністром Естонії Крістеном Міхалом наш рух до ЄС та важливість відкриття наступних переговорних кластерів", – написала Свириденко у Телеграм-каналі.

За словами прем'єр-міністра, окрему увагу сторони приділили питанню проходження зимового періоду. Вона подякувала Естонії за суттєву допомогу в енергетичній сфері минулої зими.

Крім того, співрозмовники обговорили питання відновлення України та можливості розширення спільних проєктів: "Естонія також робить великий внесок у відновлення України, обговорили можливості розширення спільних проєктів".