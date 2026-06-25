У Києві презентували документальний фільм "Вивезти" про бійців підрозділу ГУР

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У Києві відбувся показ документального фільму "Вивезти", який приурочили до другої річниці створення штурмового підрозділу "Артан Х" у складі підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".

"Зафіксована нашоломними камерами бійців історія про порятунок поранених воїнів "Артану Х" із кіллзони лягла в основу фільму "Вивезти". Особливість стрічки – максимальна документальність. Фільм показує війну такою, якою її бачать ті, хто щодня виконує бойові завдання на передовій", – повідомила пресслужба ГУР.

Роботу автора, військовослужбовця Тараса Шако планують представити на фестивалях документального кіно, а також підготувати телевізійну версію для широкої аудиторії.

Директор Департаменту активних дій ГУР МО України, Герой України із позивним "Філософ" привітав особовий склад "Артану Х" з другою річницею створення. "Дуже пишаюсь цим підрозділом. Так, це люди непростої долі, але вони свідомо прийшли і стали під знамена для того, щоб захистити свою країну", – сказав він.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що цей фільм – окрема реальна операція. "Стратегічні комунікації надзвичайно важливі, але найважливіше, щоб вони доносили правду про реальний стан речей, про війну і про героїчну боротьбу українців", – сказав він.