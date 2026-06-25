У "Скелі" відреагували на оприлюдену продюсером Sky News інформацію про розстріл автомобіля біля КСП: запити будуть відпрацьовані

Офіцер комунікацій 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Братущак Олексій прокоментував опубліковану продюсером британського телеканалу Sky News в Україні інформацію про розстріл автомобіля їхньої знімальної групи біля командно-спостережного пункту полку в березні 2025 року в районі Добропілля.

"Були кілька запитів від редакцій. Я так розумію, це вже вчетверте запит для того, щоб надати коментарі. На той момент я особисто не був в полку "Скеля", проходив службу ще в лавах ТРО. Відповідно, про цю історію дізнався сьогодні з цього допису", – сказав він на онлайн-пресконференції у четвер ввечері.

Як зазначив Братущак, він попросив всіх журналістів редакції, які зверталися до "Скелі" надіслати офіційний запит, який би "зайшов у військову частину і став підставою для того, щоб командування не просто надало коментарі, а за фактом цього запиту могло ініціювати перевірку або розслідування".

"Бо ви розумієте: подія, яка мала місце, як описується, більше року тому, для цього треба проводити певні дії для того, щоб встановити, хто це міг бути, де це відбувалося, і надати відповідь, чи встановлено цей військовослужбовець і яка його подальша доля. Більше коментарів надати не можу. Можу підтвердити, що запити нам вже надіслали. Відповідно, ми відпрацюємо і надамо відповіді тим редакціям, які ці запити надають", – заявив представник "Скелі".

Сам Братущак, як колишній журналіст, наголосив, що особисто вважає такі дії неприпустимими.

"Сам був журналістом. Не уявляю, як це військовий може стріляти по знімальній групі або навіть водію, який залишився там чи іншому місті чекати на знімальну групу", – додав офіцер.

Раніше у четвер продюсер британського телеканалу Sky News в Україні у соцмережах розповів, що у березні 2025 року невідомий впритул розстріляв автомобіль з боку місця водія знімальної групи британського телеканалу Sky News, який знаходився біля командно-спостережного пункту 425-го окремого штурмового полку "Скеля" в районі Добропілля Донецької області. В автівці залишилося 12 отворів від куль.