Рада ЄС продовжила економічні санкції для РФ ще на один рік

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Рада Європейського союзу ще на один рік, до 31 липня 2027 року, продовжила економічні санкції для Росії за дії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Про відповідне рішення у четвер повідомляє Рада ЄС. "Це рішення було прийнято після засідання Європейської Ради 18-19 червня 2026 року, на якому лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на дванадцять місяців", – нагадали в Раді ЄС.

В пресрелізі зазначається, що ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України. "Існуючі заходи охоплюють ключові сектори, включаючи торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного використання. Вони також включають заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону на операції для кількох фінансових установ та постачальників криптопослуг у Росії та третіх державах, а також призупинення діяльності з мовлення та ліцензій у Європейському Союзі кількох дезінформаційних джерел, що підтримуються Кремлем. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій", – деталізували в Раді ЄС.

В повідомленні наголошується, що ЄС "збереже чинні заходи та готовий вжити додаткових заходів, доки Російська Федерація продовжуватиме свої незаконні дії та порушення основоположних норм міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили".