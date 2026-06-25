Інтерфакс-Україна
Події
20:54 25.06.2026

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

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МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

Міністерство закордонних справ Білорусі в четвер ввечері виступило з пропозицію на адресу України організувати сезонний спрощений перетин кордону для жителів прикордонних громад, щоб ті збирали дикі ягоди та гриби в прикордонних районах Білорусі.

"Нота з відповідними пропозиціями була передана тимчасовому повіреному у справах України. Ми наголошуємо: це не політичний жест, а раціональна пропозиція в інтересах звичайних людей, щоб зберегти їхній звичний спосіб життя без штучних бар'єрів. Чекаємо на відповідь", – повідомило білоруське зовнішньополітичне відомство в соцмережі Х в четвер.

Як повідомлялося, 19 червня Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщено ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку Україна зробить це самостійно.

24 червня президент України повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу.

В четвер Зеленський повідомив, що Білорусь здійснює під впливом РФ на своїй території роботи в напрямку розширення можливостей агресії проти України, і вже отримала від України заклики до припинення цього. "Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", – написав президент в Телеграм у четвер ввечері.

Іншої реакції білоруської сторони на заклик українського президента наразі не було.

 

Теги: #білорусь #гриби #мзс

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