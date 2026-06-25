Інтерфакс-Україна
Події
20:46 25.06.2026

Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

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Україна готова допомогти Венесуелі з подоланням наслідків землетрусу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про готовність відправити до Венесуели рятувальну місію для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу.

"Україна сподівається, що світ знайде способи допомогти венесуельському народові в цій трагічній ситуації, і ми готові надати допомогу – наші перші рятувальники могли б приєднатися до пошуково-рятувальних операцій. Ми зараз у контакті з венесуельською стороною та європейцями, чекаючи на відповідь щодо нашої пропозиції", – написав Зеленський в соцмережі Х в четвер.

Він висловив співчуття всім постраждалим сім'ям, побажав швидкого одужання всім пораненим "і сили всім тим, хто розкопує завали та працює заради порятунку життів".

Як повідомлялося, землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, що сталися в середу ввечері, стали одними з найсильніших, які вразили Венесуелу за понад століття, і їх було відчутно в усьому регіоні, повідомлялося про обвал багатьох будівель. Станом на четвер відомо, про щонайменше 164 загиблих та 971 поранених.

 

Теги: #венесуела #землетрус #президент

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