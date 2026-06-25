У "Скелі" підтвердили смерті 25 новобранців, один з яких помер вже в іншій частині – представник полку

Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Андрій Сурай підтвердив факти смертей серед новобранців, щодо кожного випадку йде перевірка.

"Ми можемо точно підтвердити, що в нас були згадані військовослужбовці, які начебто були побиті. Ми підтверджуємо, що вони скоїли злочин під назвою самовільне залишення частини. Також ми підтверджуємо смерті 25 з 26, тому що одну людину ми так і не змогли ідентифікувати", – сказав він на онлайн-пресконференції у четвер ввечері.

За словами Сурая, "один із цього списку – це людина, яка не має жодного стосунку до нашого полку, ніколи нашим військовослужбовцям не була: ні напряму, ні в підпорядкуванні".

Також, за словами представника "Скелі", ще одна людина була відкомандирована до іншого навчального центру.

"... не нашої частини. І ця людина захворіла там. Там була передана до лікарні, і там померла. Тому ми можемо сказати, що дійсно в полку "Скеля" є зафіксовані 24 смерті, про які було в публікації. Це ті факти, які ми 100% можемо підтвердити", – заявив він.

Водночас, як додав Сурай, "оціночні судження, чиїсь покази ми повинні обов'язково перевірити."

"У нас є комісії та відкрите впровадження, то я думаю, що вони краще скажуть, наскільки це відповідало дійсності. Якщо якісь факти перевищення чиїхось обов'язків будуть зафіксовані, то ці люди понесуть законне покарання", – запевнили у "Скелі"

Раніше видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Як стверджує видання, від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

425 окремий штурмовий полк "Скеля" оприлюднив заяву, у якій вказав, що ознайомився із матеріалом "Бабеля" і висловлює співчуття родинам військовослужбовців, хто загинув. У полку звертають увагу, що "з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих".