Інтерфакс-Україна
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20:31 25.06.2026

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про управління інноваціями у секторі оборони – нардеп

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Комітет нацбезпеки рекомендував Раді підтримати за основу законопроєкт про управління інноваціями у секторі оборони – нардеп
Фото: https://www.facebook.com/Iryna.Friz

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо врегулювання питання управління інноваціями у секторі безпеки та оборони, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет розглянув основний законопроєкт №15215 про внесення змін до деяких законів щодо інноваційної діяльності сил оборони та альтернативний йому (№15215-1). За результатами розгляду комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15215 за основу, а альтернативний – відхилити", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання комітету у четвер.

Народна депутатка зауважила, що не підтримала рішення комітету, оскільки вважає, що положення основного законопроєкту потребують усунення дублювання повноважень між різними суб'єктами. За словами Фріз, окремі положення законопроєкту не відповідають принципу правової визначеності, зокрема ті, що дозволяють Міністерству оборони самостійно визначати, який орган чи установа реалізовуватиме інноваційну політику у сфері оборони.

Згідно із законопроєктом, зміни передбачають створення спеціального інноваційного органу Міністерства оборони України (структурного підрозділу, органу військового управління або уповноваженої установи/суб'єкта господарювання). Передбачається, що цей орган безпосередньо координуватиме інноваційну діяльність усіх сил оборони, здійснюватиме моніторинг і відбір перспективних розробок, а також аналізуватиме проблеми, які потребують інноваційних рішень.

Крім того, законопроєкт пропонує запровадити механізм прямої взаємодії "Фронт – Розробник". Генеральний штаб ЗСУ отримує функції збору та передачі інформації про актуальні проблеми фронту, організації випробувань новітніх зразків озброєння та аналізу досвіду їх реального використання.

Відповідно до законопроєкту на період дії воєнного стану уряд зобов'язується затвердити особливий порядок закупівель для інноваційної діяльності, а інформація про закупівлю інноваційних послуг, прикладних досліджень та зразків буде захищена від передчасного оприлюднення в електронній системі з міркувань безпеки.

Теги: #рада #нацбезпека #комітет

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