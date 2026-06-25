Українська TAF Industries та польська PGZ уклали угоду щодо локалізації виробництва БпЛА в Польщі

Фото: TAF Industries

Український виробник оборонних технологій TAF Industries спільно з польською зброярською групою (Polska Grupa Zbrojeniowa) підписали меморандум про наміри щодо подальшої локалізації виробництва на території Польщі та розширення виробничих потужностей.

Згідно з опублікованим релізом, угоду було підписано під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща).

Проєкт реалізується в рамках ініціативи "Build with Ukraine".

Зазначається, що церемонія підписання меморандуму формує стратегічні рамки промислової співпраці, зосередженої на БпЛА та засобах протидії дронам.

Загалом передбачаються спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти, механізми спільного фінансування, обмін технічною інформацією та випробування в реальних умовах.

"Поєднуючи реальні дані про бойові дії отримані компанією TAF Industries та швидку ітерацію продукції з потужним промисловим потенціалом PGZ, ми створюємо стійкий європейський виробничий центр для технологій БпЛА та засобів протидії дронам, який безпосередньо захищатиме наші спільні кордони та союзників", – цитуються у релізі слова засновник компанії TAF Industries Олександра Яковенка.

Зі слів президент Polska Grupa Zbrojeniowa Адама Лешкевича, компанія зацікавлена у співпраці з метою набуття досвіду у сфері безпілотників. Серед іншого реалізація проєкту також сприятиме зростанню вітчизняного промислового потенціалу у сфері сучасних систем озброєння.

"Співпрацюючи з TAF Industries, ми не лише розширюємо виробництво та вдосконалюємо свої навички, а й будуємо більш стійку систему оборони як для України, так і для Польщі", – додав президент Polska Grupa Zbrojeniowa.

Український виробник оборонних технологій TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема дрони FPV і розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та технології для бойових дій на основі штучного інтелекту. Виробництво дронів FPV становить до 80 тис. од. на місяць.