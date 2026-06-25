Міносвіти: питання зменшення до 130 мінімального конкурсного балу для вступу потребує фахової оцінки

Міністерство освіти і науки України заявляє, що отримало подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, і що порушені питання потребують фахової оцінки – з боку міністерства, Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), закладів вищої освіти та інших відповідальних органів, залежно від змісту звернення.

"Позиція МОН послідовна та конкретна: маємо підтримати вступників у складних умовах війни, реагувати на конкретні організаційні проблеми та гарантувати проведення додаткової сесії тим, хто має на це підстави. Але вступна кампанія не може керуватися ситуативними рішеннями без належного аналізу наслідків", – йдеться в повідомленні міністерства у відповідь на запит зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу у виші навчальні заклади на низку спеціальностей.

Водночас, у Міносвіті зазначають, що розуміють умови, в яких випускники складають національний мультипредметний тест (НМТ) вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення.

"Підвищені мінімальні вимоги (рівень конкурсного балу лише від 150 навіть на контракт) для окремих спеціальностей запроваджувалися поступово і не є рішенням саме 2026 року. Для медичних спеціальностей така логіка пов'язана з вимогами до якості підготовки фахівців, від яких залежатиме життя і здоров'я всіх українців", – додали в міністерстві.

Також зазначається, що для права, міжнародного права, публічного управління, міжнародних відносин та окремих економічних спеціалізацій йдеться про напрями, де держава підтримувати достатній рівень академічної підготовки вступників, адже ці сфери прямо пов'язані з правами громадян, управлінськими рішеннями, міжнародним представленням України та роботою державних інституцій.

"Частина спеціальностей, щодо яких лунають пропозиції переглянути мінімальний конкурсний бал, традиційно мають високий попит серед вступників. Тому зміна порогу впливатиме не лише на умови вступу, а й на якість конкурсного відбору та довіру до правил кампанії", – констатували у міністерстві.

Там розповіли, що в 2025 році середній конкурсний бал для вступу на бюджет на спеціальність "Міжнародні відносини" склав 174,34, а на "Політологія" – 172,89.

"Водночас рішення щодо зміни правил вступу мають ухвалюватися в межах процедури та з оцінкою наслідків для всієї вступної кампанії. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році формувався завчасно, проходив обговорення із залученням представників закладів вищої освіти, фахових середовищ та інших стейкхолдерів. На його основі заклади освіти вже затвердили власні правила прийому, налаштовано роботу електронних систем, а вступники планують свої освітні траєкторії", – йдеться в заяві.

Міносвіти заявило, що залишається відкритим до діалогу з усіма зацікавленими сторонами – і водночас непохитним у тому, що правила вступу мають бути передбачуваними, справедливими та такими, що служать довгостроковим інтересам країни, а не ситуативно створеній напрузі.

Як повідомлялося, 22 червня Спілка ректорівзакладів вищої освіти України попросила Міністерство освіти і науки переглянути мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей. Зокрема, Спілка пропонує зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу на спеціальності "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини" спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)", а для спеціальності "Фармація (за спеціалізаціями)" пропонується встановити мінімальний конкурсний бал на рівні 140.

25 червня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підтримує пропозицію ГО "Спілка ректорів" і закликає Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України зменшити мінімальний конкурсний бал із 150 до 130 для вступу у виші навчальні заклади на низку спеціальностей.