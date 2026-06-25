Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді в.о.голови Служби безпеки України Євгенія Хмари повідомив про затвердження операції впливу на РФ для примусу її до миру.

"Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", – написав Зеленський в Телеграм в четвер ввечері.

За його словами, доповідь очільника української спецслужби стосувалася "плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності та результатів Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій "Альфа" на фронті".

Також Зеленський та Хмара обговорили виклики у внутрішній безпеці України.