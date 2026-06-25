Інтерфакс-Україна
Події
20:03 25.06.2026

Одна людина загинула, ще 4 постраждали в Харківській області внаслідок авіаударів

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Одна людина загинула, ще 4 постраждали в Харківській області внаслідок авіаударів
Фото: https://t.me/dsns_telegram

ЗС РФ завдали ударів КАБами по житлових будинках на околиці Великого Бурлука Куп'янського району Харківської області, є загиблий і постраждалі.

"Одна людина загинула та ще 4 постраждали... виникла пожежа та сталися руйнування в приватному житловому будинку на площі 150 кв.м. Пошкоджено ще шість приватних домоволодінь", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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