До 6 тис цивільних лишаються в прифронтових громадах на ТОТ Херсонщини – Управління ООН з прав людини

Фото: Нацполіція

Декілька тисяч цивільних осіб, які опинилися в зоні бойових дій у прифронтових районах тимчасово окупованої території (ТОТ) Херсонської області, стикаються з серйозною загрозою для життя, нестачею продовольства та відсутністю медичної допомоги, заявила у четвер пресслужба Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Часті атаки безпілотників малої дальності та наявність наземних мін мають руйнівні наслідки для тисяч людей у цих громадах. Люди не можуть виїхати, продовольство не доставляється, а хворі та поранені не отримують необхідної медичної допомоги", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

ММПЛУ провела інтерв'ю з понад 20 мешканцями громад поблизу лінії фронту на окупованій території Херсонської області, зокрема в містах Олешки та Гола Пристань. Вони розповіли, що часті атаки безпілотників і наявність наземних мін перешкоджають евакуації та доступу до предметів першої необхідності.

З оцінками української влади, у цих громадах залишаються до 6 тис цивільних осіб, зокрема понад 180 дітей.

Мешканці Олешок і Голої Пристані повідомили ММПЛУ, що ситуація з безпекою для цивільних осіб суттєво погіршилася у 2025 та 2026 роках. Одна жінка старшого віку, яка виїхала з Олешок у травні 2026 року, розповіла про кілька атак за останні місяці, внаслідок яких загинули або були поранені її знайомі. ММПЛУ зафіксувала повідомлення про щонайменше 29 загиблих і 54 поранених цивільних осіб лише в Олешках і Голій Пристані у 2026 році. Багато з цих випадків були підтверджені Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

За словами ММПЛУ, більшість цивільних осіб загинули або були поранені внаслідок атак безпілотників малої дальності. Ці атаки сталися на території, що перебуває під контролем російських збройних сил і зазнає атак безпілотників малої дальності, які запускають українські збройні сили. Водночас, як і у випадку багатьох атак у прифронтових районах, ММПЛУ не змогла остаточно встановити відповідальність за окремі атаки.

Також ММПЛУ документувала та звітувала про значне зростання кількості цивільних осіб, які загинули або були поранені внаслідок атак безпілотників малої дальності на підконтрольній Уряду України території, а також про те, як загроза атак безпілотників вплинула на доступ до базових послуг, життєво необхідної допомоги та екстрених служб. Наголошується, що безпілотники малого радіусу дії зазвичай оснащені камерою, яка забезпечує оператору перегляд потенційних цілей у режимі реального часу, що має дозволяти оператору розрізняти цивільні та військові об'єкти.

Другою за масштабом загрозою стали наземні міни. Принаймні частина інцидентів, пов'язаних із мінами, імовірно була спричинена протипіхотними мінами, забороненими більшістю держав через ризики для цивільних осіб.

Повідомляється, що внаслідок атак безпілотників та наземних мін у громадах бракує продовольства, а отримати необхідну медичну допомогу складно й небезпечно. За словами місцевих мешканців, останній продуктовий магазин в Олешках припинив свою роботу в січні через нестачу товарів. Станом на 24 червня до міста не надходило жодних поставок продовольства з 26 травня.

Мешканці також повідомили, що карети швидкої допомоги також перестали приїжджати до будинків людей, а медична допомога надається лише у невідкладних випадках.

"Відповідно до міжнародного права, окупаційна держава зобов'язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги, коли це необхідно", – наголосили в ММПЛУ.

Волонтери повідомили місії, що через загрозу з боку дронів та наземних мін організувати евакуацію надто небезпечно, однак протягом останніх кількох місяців вони допомогли приблизно 180 особам залишити ці райони завдяки ситуативним рішенням. Під час найбільшої евакуації волонтери допомогли 32 особам виїхати з Олешок впродовж триденного зниження інтенсивності бойових дій з 9 по 11 травня. Водночас, за словами волонтерів і місцевих мешканців, такі ситуативні рішення не відповідають масштабу потреб. Через часті атаки на транспортні засоби багато мешканців були змушені долати великі відстані пішки, що створювало особливі труднощі для людей з обмеженою мобільністю.

Повідомляється, що між Україною та РФ відбувалися обговорення щодо можливого локального припинення вогню для забезпечення евакуації цивільних осіб із цього району, однак жодних домовленостей поки що не досягнуто. "Існує нагальна потреба в локальному припиненні вогню, щоб люди могли виїхати, а продовольство й ліки могли надходити до тих, хто вирішить залишитися", – сказала Белль.