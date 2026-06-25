Інтерфакс-Україна
Події
19:55 25.06.2026

Німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про створення СП ARX Industries для виготовлення НРК "Рись Pro"

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Німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про створення СП ARX Industries для виготовлення НРК "Рись Pro"
Фото: ARX Robotics

Німецька defense tech-компанія ARX Robotics, що спеціалізується у галузі наземних роботизованих систем спільно з українською deftech-компанією  Roboneers оголосили про створення спільного підприємства (СП) – ARX Industries, що  працюватиме над виробництвом наземних роботизованих комплексів (НРК) "Рись Pro" для забезпечення Сил оборони України.

Згідно з релізом, відповідну угоду було підписано на Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську (Польща), за присутності заступника міністра оборони України Сергія Боєва, а також виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка.

Запуск спільного підприємства здійснюється в межах ініціативи Build with Ukraine.

Передбачається, що ARX Industries вироблятиме НРК "Рись Pro" на виробництвах у Німеччині та Україні.

Крім того, на спільному підприємстві  у перший рік роботи планується виготовити тисячі одиниць "Рись Pro", а вже в  наступні роки кількість обсягів поступово складатиме до десятків тисяч одиниць на рік.

Загалом, ARX Industries охоплюватиме виробництво, технічне обслуговування та сервісну підтримку.

"ARX Industries – це наша спільна з партнерами відповідь на цю нагальну потребу. Виробничий комплекс, створений для того, щоб швидше постачати Силам оборони України перевірені на полі бою НРК в обсягах, які справді змінять ситуацію на полі бою", – цитуються у релізі слова CFO та співзасновник ARX Robotics Максиміліана Віда.

"Україна довела, що роботизовані системи виграють битви. Тепер компанії ARX Robotics та Roboneers розширюють масштаби цієї можливості – для постачання українським військовим перевірені в бою наземні роботизовані комлекси швидше, ніж будь-коли раніше", – зауважив CEO Roboneers Антон Скрипник.

Українська компанія у сфері оборонних технологій Roboneers спеціалізується на створенні багатодоменної роботизованої екосистеми виробів та  на повноцикловій розробці й виробництві безпілотних наземних роботизованих комплексів  (НРК), безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та програмного забезпечення. До флагманських платформ Roboneers належать безпілотний наземний роботизований комплекс (НРК) " Рись Pro " та дистанційно керований бойовий модуль  "Шабля" (ДКБМ).

ARX Robotics – німецька компанія, заснована у 2022 році, яка спеціалізується на розробці автономних модульних безпілотних наземних систем та передових цифрових рішень для військових і комерційних застосувань. Серед відомих розробок незалежна операційна система на базі штучного інтелекту, яка перетворює військові транспортні засоби на розумні, взаємопов'язані та автономні одиниці Mithra OS.

У травні 2024 року ARX Robotics уклала стратегічне партнерство з Quantum Systems для спільної розробки безпілотних систем, спрямованих на підтримку України та впровадження технологічних новацій.

У лютому 2025 року компанія відкрила офіс в Україні.

Теги: #арк #німеччина #сп

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