Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Юраєм Бланаром

"На виконання домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо ми також розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій", – йдеться у пресрелізі МЗС України.

Сибіга подякував Бланару за його нещодавній візит до Вінниці та незмінну підтримку Словаччиною стійкості української системи охорони здоров'я.

Окремо обговорили майбутнє головування Словаччини у Вишеградській групі.

"Подякував Словаччині за послідовну підтримку вступу України до Європейського Союзу та наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття п'яти переговорних кластерів, що залишилися. Україна повністю віддана просуванню процесу вступу на основі заслуг та налаштована виконати всі необхідні кроки", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна високо цінує роль Словаччини як близького сусіда та партнера і залишається відданою розширенню практичної співпраці.