Успенський собор Києво-Печерської лаври готують до відновлення – Зеленський

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Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок російської атаки, готують до відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський по результатам доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови. Готуємо відновлення собору, і це вже відповідальність, зокрема, Міністерства культури України та МЗС", – написав Зеленський у Телеграмі в четвер.

Він нагадав, що під час зустрічі з президентом Швейцарії домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення, і важливо, щоб і повний результат був належним чином забезпечений.

Крім того, міністр Клименко доповів і по залученню ДСНС та інших складових системи МВС України до ліквідації наслідків російських ударів в інших наших регіонах.

"Була доповідь і по організації охорони північних ділянок державного кордону України. Дякую!" – написав Зеленський.