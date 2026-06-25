Інтерфакс-Україна
Події
19:17 25.06.2026

Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне за шпигунство на користь РФ – СБУ

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Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне за шпигунство на користь РФ – СБУ

Шевченківський районний суд міста Києва призначив довічний термін ув'язнення колишньому керівнику Штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України (СБУ), якого затримали за результатом безпрецедентної спецоперації під кодовою назвою "Щур" у лютому 2025 року за шпигунство у лавах української спецслужби.

"Зрадник виконував завдання ФСБ зі збору та передачі даних щодо обізнаності нашої держави про дислокацію та переміщення збройних угруповань РФ. Також рашистів цікавила секретна інформація про озброєння Сил безпеки та оборони, стан об'єктів критичної інфраструктури, наслідки обстрілів українських міст, персональні відомості щодо вищого військово-політичного керівництва України та інші розвіддані", – повідомляється на сайті СБУ в четвер.

Ім'я зловмисника в повідомленні спецслужби не розкривається. Раніше повідомлялося, що зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

Далі буде

Теги: #зрадник #сбу #вирок

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